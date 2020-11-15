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15 листопада 2020, Київ 18:37
Фотогалереї

«Порожні стільці»: у Києві чекають на «бранців Кремля» (фоторепортаж)

PEN Ukraine і Центр громадянських свобод 15 листопада на Софійській площі в Києві провели правозахисну акцію «Порожні стільці» – на підтримку громадян України, ув’язнених у Росії та анексованому нею Криму, а також утримуваних на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Відомі письменники, журналісти, актори і музиканти стали голосом заручників Кремля і розповіли їхні історії. Зокрема, участь в акції взяли письменники Андрій Курков та Лариса Денисенко, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураковська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.
Мета заходу – нагадати українцям і світовій спільноті про кримінальні справи проти громадян України, засуджених та ув’язнених у Росії та Криму з політичних мотивів, а також закликати представників української влади використовувати кожну можливість для їхнього звільнення, відзначають організатори.
Юрій Гордійчук. Боєць 53-ої окремої мотопіхотної бригади. Разом з іще шістьма побратимами військовий потрапив у полон угрупування &laquo;ДНР&raquo; у травні 2019 року. Спрацювала людська помилка &ndash; їх автіка заїхала на блокпост противника під час виконання бойового завдання. Нині разом із Гордійчуком у полоні перебуває Павло Корсун. Вдома на чоловіків чекають родини. Наприклад, Юрій Гордійчук &ndash; батько-одинак. Він виховує 11-річного сина
1 Юрій Гордійчук. Боєць 53-ої окремої мотопіхотної бригади. Разом з іще шістьма побратимами військовий потрапив у полон угрупування «ДНР» у травні 2019 року. Спрацювала людська помилка – їх автіка заїхала на блокпост противника під час виконання бойового завдання. Нині разом із Гордійчуком у полоні перебуває Павло Корсун. Вдома на чоловіків чекають родини. Наприклад, Юрій Гордійчук – батько-одинак. Він виховує 11-річного сина
Акторка Антоніна Хижняк зачитала спогади звільненого із полону побратима Гордійчука Максима Горяїнова. &laquo;Прокидаюся. Камаз працює. Навкруги люди у формі. Нас вивели. Поклали на землю обличчям. Люди говорили з кавказьким акцентом. Били по голові. У декого знайшли чорно-червоний прапор. Кричали або говорили російською мовою. Я згадав молитви, які ніколи до цього не знав. Нас повезли в ізолятор. А за тиждень &ndash; до СІЗО. 30 жовтня 2019 року відбувся так званий суд над полоненими. Представники незаконних збройних формувань звинуватили Юрія у тероризмі заклику до повалення влади у &laquo;ДНР&raquo; і винесли вирок українському військовому &ndash; 17 років колонії. Зараз Юрій перебуває у Макіївській колонії №32. Українська сторона внесла його у списки (на обмін, &ndash; ред.), однак угруповання &laquo;ДНР&raquo; поки його не підтверджує&raquo;, &ndash; зачитала акторка театру та кіно Хижняк біля пустого стільця Юрія Гордійчука
2 Акторка Антоніна Хижняк зачитала спогади звільненого із полону побратима Гордійчука Максима Горяїнова.
«Прокидаюся. Камаз працює. Навкруги люди у формі. Нас вивели. Поклали на землю обличчям. Люди говорили з кавказьким акцентом. Били по голові. У декого знайшли чорно-червоний прапор. Кричали або говорили російською мовою. Я згадав молитви, які ніколи до цього не знав. Нас повезли в ізолятор. А за тиждень – до СІЗО. 30 жовтня 2019 року відбувся так званий суд над полоненими. Представники незаконних збройних формувань звинуватили Юрія у тероризмі заклику до повалення влади у «ДНР» і винесли вирок українському військовому – 17 років колонії. Зараз Юрій перебуває у Макіївській колонії №32. Українська сторона внесла його у списки (на обмін, – ред.), однак угруповання «ДНР» поки його не підтверджує», – зачитала акторка театру та кіно Хижняк біля пустого стільця Юрія Гордійчука
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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір&#39;яєв та Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації &laquo;Хізб ут-Тахрір&raquo;. 16 вересня Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок Тимуру Ібрагімову &ndash;&nbsp;йому присудили 17 років колонії суворого режиму та півтора роки обмежень. Захисники заарештованих і засуджених у &laquo;справі Хізб ут-Тахрір&raquo; кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами &ndash; переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
4 У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв та Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».
16 вересня Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок Тимуру Ібрагімову – йому присудили 17 років колонії суворого режиму та півтора роки обмежень.
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
&laquo;Ми маємо розуміти, що зло, яке не карається &ndash; воно завжди повертається. Російська імперія, не будучи покараною у 91-му році, вона повернеться на нашу землю ще не раз. Проблема не тільки в Путіні. Проблема на тільки в 11 чи 11 тисяч в&rsquo;язнів, бранців і жертвах Кремля. Проблема в тому, що вони будуть знову. Повернення Криму, повернення Донбасу &ndash; це не просто унеможливлення наступних репресій проти українців. Це покарання тих ворогів, які зробили все, щоб війна прийшла на нашу землю&raquo;, &ndash; сказав перед стільцем Тимура Ібрагімова історик, журналіст Вахтанг Кіпіані
5 «Ми маємо розуміти, що зло, яке не карається – воно завжди повертається. Російська імперія, не будучи покараною у 91-му році, вона повернеться на нашу землю ще не раз. Проблема не тільки в Путіні. Проблема на тільки в 11 чи 11 тисяч в’язнів, бранців і жертвах Кремля. Проблема в тому, що вони будуть знову. Повернення Криму, повернення Донбасу –
це не просто унеможливлення наступних репресій проти українців. Це покарання тих ворогів, які зробили все, щоб війна прийшла на нашу землю», – сказав перед стільцем Тимура Ібрагімова історик, журналіст Вахтанг Кіпіані
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27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об&#39;єднання &laquo;Кримська солідарність&raquo;. Усього було затримано 24 активіста за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації &laquo;Хізб ут-Тахрір&raquo;. Серед них і громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. Едем Яячиков &ndash; зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний &ndash; Раїм Айвазов. Актор Ахтем Сеітаблаєв&nbsp;перед порожнім стільцем Аріфмеметова
7 27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Усього було затримано 24 активіста за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Серед них і громадянський журналіст Осман Аріфмеметов. Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний – Раїм Айвазов. Актор Ахтем
Сеітаблаєв перед порожнім стільцем Аріфмеметова
Валерій Матюшенко, підприємць з Кальміуського (Комсомольська) &ndash; тимчасово непідконтрольної Києву території, який не приховував проукраїнські погляди. Його схопили просто посеред міста в липні 2017 року. Після катувань &laquo;правосуддя&raquo; угруповання &laquo;ДНР&raquo; незаконно засудило Матюшенка до 10 років ув&rsquo;язнення. Наразі важко хворий перебуває у 32-й колонії в Макіївці. &laquo;У Валерія погіршився стан здоров&rsquo;я. У колонії, де він перебуває, йому не надають допомоги. Його потрібно терміново міняти&raquo;, &ndash; сказав біля порожнього стільця Матюшенка музикант Олександр &laquo;Фоззі&raquo; Сидоренко.
8 Валерій Матюшенко, підприємць з Кальміуського (Комсомольська) – тимчасово непідконтрольної Києву території, який не приховував проукраїнські погляди. Його схопили просто посеред міста в липні 2017 року. Після катувань «правосуддя» угруповання «ДНР» незаконно засудило Матюшенка до 10 років ув’язнення. Наразі важко хворий перебуває у 32-й колонії в Макіївці. «У Валерія погіршився стан здоров’я. У колонії, де він перебуває, йому не надають допомоги. Його потрібно терміново міняти», – сказав біля порожнього стільця Матюшенка музикант Олександр «Фоззі» Сидоренко.
&laquo;Визнав провину через страх за рідних&raquo;, &ndash; напишуть про Дениса Кашука. У грудні 2019 року російські силовики затримали Кашука. ФСБ інкримінує йому дві статті &ndash; 222 і 222.1 Кримінального кодексу Росії (&laquo;незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів&raquo;). Суддя підконтрольного Росії Армянського міського суду&nbsp;Лариса Лихачова&nbsp;засудила сімферопольця Дениса Кашука до трьох років і восьми місяців колонії загального режиму. Вирок набере чинності протягом 10 днів.&nbsp;Біля стільця Кашука стоїть український письменник, журналіст та кіносценарист Андрій Курков.
9 «Визнав провину через страх за рідних», – напишуть про Дениса Кашука. У грудні 2019 року російські силовики затримали Кашука. ФСБ інкримінує йому дві статті – 222 і 222.1 Кримінального кодексу Росії («незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів»). Суддя підконтрольного Росії Армянського міського суду Лариса Лихачова засудила сімферопольця Дениса Кашука до трьох років і восьми місяців колонії загального режиму. Вирок набере чинності протягом 10 днів. Біля стільця Кашука стоїть український письменник, журналіст та кіносценарист Андрій Курков.
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Раніше в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомили, що станом на листопад 2020 року кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб.
11 Раніше в секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомили, що станом на листопад 2020 року кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб.
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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