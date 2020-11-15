5 «Ми маємо розуміти, що зло, яке не карається – воно завжди повертається. Російська імперія, не будучи покараною у 91-му році, вона повернеться на нашу землю ще не раз. Проблема не тільки в Путіні. Проблема на тільки в 11 чи 11 тисяч в’язнів, бранців і жертвах Кремля. Проблема в тому, що вони будуть знову. Повернення Криму, повернення Донбасу –

це не просто унеможливлення наступних репресій проти українців. Це покарання тих ворогів, які зробили все, щоб війна прийшла на нашу землю», – сказав перед стільцем Тимура Ібрагімова історик, журналіст Вахтанг Кіпіані