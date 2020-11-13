Росія за політичними мотивами утримує 130 громадян України – офіс омбудсмена

На сьогодні кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб, повідомили в Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, із них – 111 (у тому числі 76 кримських татар) утримують у місцях позбавлення волі (виправних колоніях та слідчих ізоляторах), а 19 – обмежені в свободі пересування (засуджені умовно, перебувають під домашнім арештом, на примусовому лікуванні, під адміністративним наглядом).

«Кількість громадян України, які незаконно утримуються в Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи, а уповноважений, у свою чергу, отримує нові звернення від родичів, адвокатів, правозахисних організацій щодо вжиття заходів для їх звільнення», – наголосили в офісі омбудсмена.

У серпні цього року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України, в тому числі 97 кримських татар.

Як повідомили Радіо Свобода в Секретаріаті уповноваженого, у вересні і жовтні троє громадян України були звільнені з місць позбавлення волі.