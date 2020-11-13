Росія за політичними мотивами утримує 130 громадян України – офіс омбудсмена

На сьогодні кількість громадян України, переслідуваних Росією за політичними мотивами, становить 130 осіб, повідомили в Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.
За повідомленням, із них – 111 (у тому числі 76 кримських татар) утримують у місцях позбавлення волі (виправних колоніях та слідчих ізоляторах), а 19 – обмежені в свободі пересування (засуджені умовно, перебувають під домашнім арештом, на примусовому лікуванні, під адміністративним наглядом).
«Кількість громадян України, які незаконно утримуються в Росії і тимчасово окупованому Криму, постійно змінюється, адже окупаційна влада продовжує затримувати і відкривати нові сфабриковані кримінальні справи, а уповноважений, у свою чергу, отримує нові звернення від родичів, адвокатів, правозахисних організацій щодо вжиття заходів для їх звільнення», – наголосили в офісі омбудсмена.
У серпні цього року уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України, в тому числі 97 кримських татар.
Як повідомили Радіо Свобода в Секретаріаті уповноваженого, у вересні і жовтні троє громадян України були звільнені з місць позбавлення волі.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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