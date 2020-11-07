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07 листопада 2020, Київ 12:26
Відео

Як США і Туреччина допоможуть Україні відновити кордони? (відео)

Як США і Туреччина допоможуть Україні відновити кордони? (відео)
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Як США і Туреччина допоможуть Україні відновити кордони? (відео)

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Країни-члени НАТО, між якими напружені дипломатичні відносини, можуть об'єднатися і почати тісніше співпрацювати у сфері обороноздатності України. Як зупинити ймовірну атаку Росії на Україну з боку Криму? І як мають діяти українські військові? Про це розповів екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес. Росія без перешкод панує в Чорноморському регіоні і навіть може погрожувати ядерною зброєю з окупованого півострова. Навіщо? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

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