Країни-члени НАТО, між якими напружені дипломатичні відносини, можуть об'єднатися і почати тісніше співпрацювати у сфері обороноздатності України. Як зупинити ймовірну атаку Росії на Україну з боку Криму? І як мають діяти українські військові? Про це розповів екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес. Росія без перешкод панує в Чорноморському регіоні і навіть може погрожувати ядерною зброєю з окупованого півострова. Навіщо? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії» щосуботи о 12:00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.