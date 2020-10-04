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04 жовтня 2020, Київ 12:20
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Чому Росія не наважиться на військову агресію проти України?

Чому Росія не наважиться на військову агресію проти України?
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Чому Росія не наважиться на військову агресію проти України?

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Чи реальна російська загроза, про яку вже хто тільки не висловився? Що насправді зупиняє Росію від агресії? Та до чого готуватися Україні, біля кордонів якої то тут, то там проходять російські військові навчання? Крим.Реалії поговорили з дослідником зі Стенфордського університету, експослом США в Україні Стівеном Пайфером.

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