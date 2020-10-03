Як Україна арештувала 65 російських літаків?

Росіяни долітались в Крим? Україна арештувала 65 російських літаків. Літаки арештували за те, що ті літали до окупованого Криму. Заочний арешт наклав Херсонський міський суд за клопотанням прокуратури Автономної республіки Крим у Києві. У список потрапили літаки таких авіакомпаній Росії: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Red Wings», «S7 Airlines», «Глобус», «Газпром-Авиа». З 2014-го року Україна та міжнародна спільнота запровадили санкції щодо підприємств, які підтримали анексію і ведуть бізнес у Криму. З авіації, тоді найбільше постраждали дочки російського Аерофлоту – компанії «Доброльот» та «Побєда».