«Пілюля НАТО» для Росії. Як Україна бореться за небо над Кримом?

Україна запросила НАТО до Криму. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій запропонував авіації Північноатлантичного альянсу користуватись повітряним простором Сімферопольського району польотної інформації. У Росії таку заяву сприйняли у штики. Місцеві медіа навіть вийшли із заголовками, що російські військові збиватимуть літаки НАТО над Кримом. Що ж, насправді, запропонував український міністр і хто де-факто контролює небо над окупованим півостровом та акваторією Чорного моря?

Росія боїться НАТО?

У лютому російські ЗМІ зарясніли страшилками про НАТО. «Україна запропонувала НАТО літати над Кримом», «Україна запропонувала НАТО перекидати війська повітрям поблизу Криму», «Росія почне збивати літаки НАТО над Кримом».

«Мені дуже імпонувало як, у першу чергу, російські ЗМІ відреагували і з такою критикою гарячою накинулись на мене, що літаки НАТО полетять», – каже міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Шквал повідомлень російських медіа про наліт авіації Північноатлантичного альянсу на окупований Крим спричинила пропозиція міністра, опублікована на сайті його відомства.

«Україна сподівається на підтримку НАТО у моніторингу повітряної ситуації вздовж кордону з Росією та пропонує використовувати для повітряних операцій НАТО повітряний простір у Сімферопольському районі польотної інформації (РПІ)...»

Росія вже почала істерію з приводу ось цих пропозицій, що ми співпрацюватимемо з НАТО

Такі меседжі Києва – ще один спосіб політичного тиску на Росію. Адже тема контролю авіапростору болюча для Кремля.

«Росія вже почала істерію з приводу ось цих пропозицій, що ми співпрацюватимемо з НАТО. Росія і так істерить. Постійно. Я бачу ці пресрелізи, що «ми перехопили 40 західних літаків на наших кордонах», – каже авіаексперт ГО «Європатруль» В’ячеслав Коновалов.

Повідомлення про перехоплення літаків країн-членів Північноатлантичного альянсу, дійсно, регулярно з’являються в ефірах російських телеканалів.

«Російський винищувач Су-27 перехопив 2 літаки-розвідники США над Чорним морем».

«Російські військові здійснили перехоплення групи ВПС Франції над Чорним морем».

«Погляньте кадри перехоплення нашими військовими американського літака-розвідника над Чорним морем».

На запрошення НАТО літати над Кримом у Держдумі Росії відповіли погрозами.

Запустити літак в бік Криму – це виписати пілотові квиток на ешафот

«Якщо в Києві думають, що завтра літаки НАТО почнуть літати над Сімферополем, то це помилка або, навпаки, наївність. В Альянсі, на відміну від команди Зеленського, сидять хоч і русофоби, але реалісти. Запустити літак в бік Криму – це виписати пілотові квиток на ешафот або, якщо пощастить, то в Сімферопольський СІЗО, куди його посадять у випадку вдалого катапультування зі збитого літака», – заявив депутат Держдуми Росії Руслан Бальбек.

Де, насправді, зможе літати авіація НАТО?

Літаки НАТО полетять, але це буде трохи згодом

Про польоти авіації Північноатлантичного альянсу безпосередньо над Кримом не йдеться. Принаймні, поки що.

«Літаки НАТО полетять, але це буде трохи згодом», – каже Владислав Криклій.

Міністр інфраструктури запросив НАТО, щоб, насамперед, зупинити втручання російських диспетчерів в український авіапростір над Кримом.

«Вони створюють постійно перешкоди нашим партнерам і авіаперевізникам і іншим країнам, коли намагаються нашкодити в ефірі. Роблять якусь дезінформацію, тощо. На вересень місяць поточного року заплановані навчання НАТО у Чорному морі і ми власне хотіли привернути до них увагу, щоб можна було убезпечити і нас. І власне напрацювати якісь рішення, щоб у подальшому не було подібних вторгнень», – пояснює Владислав Криклій.

Над самим Кримом ми не літатимемо. Не буде цього. Тому що це вже дійсно буде серйозний конфлікт

Якщо керівництво Альянсу погодиться, літаки НАТО патрулюватимуть повітряні коридори поблизу Криму.

«Над самим Кримом ми не літатимемо. Не буде цього. Тому що це вже дійсно буде серйозний конфлікт, а ось акваторія Чорного моря, щоб придушити росіян або потиснути на них, ось це цілком ймовірно. Якщо проковтнуть росіяни пілюлю з НАТО, то це буде сигнал для західних авіакомпаній, що дивіться, якщо військові літаки літають й більш-менш нічого, то може бути і нам можна трішки змінити маршрут. Звичайно ж це не буде зовсім близько до Криму. Тому що може трапитися історія як з малайзійським Боїнгом» (Збиття Боїнга рейсу MH 17 поблизу Донецька 17 липня 2014 року, загинули 298 осіб), – вважає авіаексперт В’ячеслав Коновалов.

Зараз пасажирські лайнери обходять південь і схід України стороною.

Чиє небо над Кримом і акваторією Чорного моря?

Після окупації Криму заходити у повітряний простір півострова заборонено. 2014 року Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) визнала небо над півостровом і акваторією Чорного моря зоною відповідальності України. І відтоді нічого не змінилося, йдеться у відповіді на запит Крим.Реалії.

«Чинний Європейський аеронавігаційний план, узгоджений державами з ІКАО, покладає на Україну повноваження управління Сімферопольським районом польотної інформації».

Повітряний простір над Чорним морем, над Сімферополем, вся відповідальність за Україною

Сімферопольський район польотної інформації, офіційно, контролює Україна. 2014 року Державіаслужба України перенесла центр управління цим районом із Сімферополя до Дніпра та Одеси.

«Весь повітряний простір над Чорним морем, над Сімферополем, вся відповідальність за Україною. І це питання не обговорюється і підтримується повністю міжнародною спільнотою», – каже голова Державіаслужби України Олександр Більчук.

Але це в теорії. На практиці, Україна контролює небо тільки в акваторії Чорного моря. Повітряний простір над Кримом, всупереч нормам міжнародної цивільної авіації, захопила Росія. 2014 року Росія відновила роботу диспетчерського центру в Сімферополі й заснувала власну організацію «Кримаеронавігація». Відтоді між Україною і Росією точаться «диспетчерські війни».

«Відповідальність повністю покладена на наші органи управління повітряним рухом і те, що є якісь втручання Сімферополя, ми повністю нотами інформуємо міжнародну спільноту, що це створює загрозу безпеки польотів. Жоден такий політ не залишається поза увагою», – пояснює голова Державіаслужби України Олександр Більчук.

Чим допоможе Україні партнерство з НАТО?

Літаки збройних сил Іспанії заступили на повітряне чергування НАТО у Чорноморському регіоні

Тісне партнерство з НАТО допоможе Україні витіснити Росію з неба над Кримом, вважає авіаексперт В’ячеслав Коновалов. Зокрема й про це говорили на початку лютого українські політики і керівництво НАТО під час переговорів у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

«НАТО продовжує надавати потужну практичну підтримку Україні. Ми проводимо більше навчань, відвідуємо порти та обмінюємось інформацією щодо безпеки Чорноморського регіону. Літаки збройних сил Іспанії заступили на повітряне чергування НАТО у регіоні», – 9 лютого заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Україна приєдналася до Програми розширених можливостей НАТО і це дозволило моніторити переміщення російської авіації.

«Воно дозволяє нам розширити нашу співпрацю з нашими партнерами саме у сфері розвідки, сфері обміну розвідувальної інформації – це надводна, підводна, повітряна обстановка», – сказав Вадим Скібіцький, представник ГУ розвідки Міністерства оборони України.

У вересні в Чорному морі відбудуться спільні навчання Україна-НАТО – «Непорушна стійкість». Також цьогоріч Україна має розпочати будівництво двох військово-морських баз на Чорному й Азовському морях.