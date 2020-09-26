НАТО – на адмінмежі з Кримом! У Херсонській області відбулися військові навчання «Об'єднані зусилля - 2020». Україна і НАТО відпрацьовують взаємосумісність як відповідь на можливий напад на Україну. Підрозділи Сухопутних військ тренувалися в Херсонській та Миколаївській областях. Українська та британська десантно-штурмові бригади разом будували водні переправи, форсували Дніпро. Військово-морські сили – в Чорному морі. Умовні надводні цілі збивали за допомогою новітнього берегового ракетного комплексу «Нептун», українського виробництва. Також військові стріляли з американських Джавелінів (FGM-148 Javelin). На півдні України, над акваторією Чорного моря, літав унікальний конвертоплан Osprey CV-22. Під час виконання завдань підрозділами спеціального призначення ССО ЗСУ та США Osprey успішно провів дозаправку в небі. Унікальна конструкція конвертоплана здатна доставляти військовослужбовців до місця виконання завдання та в разі потреби здійснювати евакуацію. За навчаннями спостерігали дипломати Великої Британії, Канади та США. Спільні навчання з НАТО поблизу Криму експерти називають відповіддю України на військові навчання Росії «Кавказ 2020», які в ці дні також відбуваються в окупованому Криму. І які вже засудили в МЗС України. Навіщо Україні маневри поблизу окупованого Криму? Чому саме зараз Україна і НАТО проводять спільні навчання? Чому Зеленський порівняв навчання з війною? До чого готується Київ та чи нападе Путін з боку Кримського півострова?