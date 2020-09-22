У Росії винесли вирок кримським татарам, це так звана «друга бахчисарайська група». Сімом чоловікам присудили терміни за гратами від 13 до 19 років колонії суворого режиму. Звинувачення – участь в діяльності «Хизб ут-Тахрір». У Росії ця організація визнана терористичною з 2003 року, тоді як в Україні та більшості європейських країн працює легально. Одного з групи Ернеса Аметова за тими ж звинуваченнями визнали невинним і випустили на свободу. Це перший виправдувальний вирок за статтею тероризм за 6 років анексії Кримського півострова. Міжнародна правозахисна організація «Меморіал» визнала «другу бахчисарайську групу» політичними в’язнями. Всі засуджені – активісти громадського об’єднання «Кримська солідарність». МЗС України засудило рішення російського суду, дипломати вважають, що під антитерористичним законодавством Росія маскує політичні репресії, щоб залякати і придушити нелояльні громадські ініціативи на тимчасово окупованому півострові.