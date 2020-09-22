Крим 2020: блогер Олена Бардовська про успішний сезон. Олена Бардовська: «Туристів у Ялті 2020 багато, як за України та СРСР». Російські туристи шукають місто Крим на півострові. Туристи з Росії вимагали безкоштовні екскурсійні послуги, Феодосія 2020. Кримчани згадують минулі сезони: «За України була розкіш». Навіщо росіяни приїхали у Крим 2020? Кримчанка, продавчиня сувенірів про заробітки та сезон 2020. Росіяни скаржаться на високі ціни в Криму. Автор ютуб-каналу «Капітан Крим»: пляжі у Судаку 2020. Альона Свиридова, Надія Бабкіна, Сергій Жигунов – російські зірки відпочивають у Криму. Сергій Аксьонов: «Рекордний сезон 2020 у Криму». Відпочивальники з Росії приїхали у Крим 2020, бо не вистачило грошей на Туреччину (Чому росіяни не поїхали в Туреччину?). Про все це дивіться у матеріалі Крим Реалії.