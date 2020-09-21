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21 вересня 2020, Київ 17:29
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Заради води у Криму стрілятимуть у хмари (відео)

Заради води у Криму стрілятимуть у хмари (відео)
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Заради води у Криму стрілятимуть у хмари (відео)

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Заради води у Криму стрілятимуть у хмари. Це, начебто, допоможе вирішити проблему води на півострові – переконує Сергій Аксьонов у новинах Криму. Він пропонує стріляти у хмари з літака йодидом срібла і таким чином дощами наповнювати обміліле Сімферопольське водосховище та інші. Для цього до Сімферополя навіть перегнали мало не єдиний на всю Росію – літак-лабораторію. Чи дасть це достатньо води Криму і чи не зашкодить екології півострова?

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