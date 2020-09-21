Заради води у Криму стрілятимуть у хмари. Це, начебто, допоможе вирішити проблему води на півострові – переконує Сергій Аксьонов у новинах Криму. Він пропонує стріляти у хмари з літака йодидом срібла і таким чином дощами наповнювати обміліле Сімферопольське водосховище та інші. Для цього до Сімферополя навіть перегнали мало не єдиний на всю Росію – літак-лабораторію. Чи дасть це достатньо води Криму і чи не зашкодить екології півострова?