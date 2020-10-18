Приниження кримської авіації. За Росії у Криму закривають авіапідприємство, що працювало 75 років. Про це у листі до Крим.Реалії розповіла кримчанка – колишня співробітниця підприємства «Універсал-Авіа». До 2014 року це українське державне підприємство цивільної авіації по всьому світу співпрацювало з миротворчою місією ООН, гасило пожежі, будувало бурові установки та перевозило небезпечні вантажі. Базувалось воно в аеропорту «Заводське», який розташований фактично в центрі Сімферополя. Після анексії влада, призначена Кремлем, так би мовити, націоналізувала успішну українську авіакомпанію і привласнила приблизно сотню літаків та гелікоптерів, що належали до авіапарку. Відтоді підприємство навмисно доводять до банкрутства, щоб потім землі аеродрому віддати під забудову, кажуть учасники ініціативної групи зі збереження аеропорту «Заводське» та «Універсал-Авіа». І безпосередньо звинувачують очільників підконтрольної Росії кримської влади Аксенова та Константинова. З проханням зберегти аеропорт та підприємство кримчани звертались до місцевої влади, навіть записали звернення до президента Росії Володимира Путіна, однак, до сьогодні офіційної реакції так і не почули.