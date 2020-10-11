Росія боїться терористів? Чому закривають тунель у Криму? Під Сімферополем місцева влада хоче закрити тунель, який проходить якраз під злітно-посадковою смугою аеропорту «Сімферополь». І саме це, зі слів кримчанина, який написав на пошту Крим.Реалії, стало приводом терористичної загрози та закриття тунелю. Тунель, про який йдеться, – це частина траси Сімферополь-Євпаторія-Мирний. Якщо його закриють, приблизно п’ять тисяч кримчан із сіл Родникове, Курганне та Новий Мир будуть змушені більше витрачати часу та грошей на поїздку до кримської столиці. То в чому ж справжня причина закриття тунелю? До чого тут економія і терористи? Тунель закривають через нову об'їзну дорогу? Коли саме людям перекриють дорогу? Крим.Реалії провели експеримент і перевірили, наскільки кримчанам буде складніше їздити до Сімферополя, якщо закриють дорогу через тунель.