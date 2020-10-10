Нові європейські санкції проти Росії. Німеччина та Франція виступають за санкції через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Агентство Reuters, із посиланням на двох дипломатів, повідомило, що під санкції можуть потрапити співробітники російської зовнішньої розвідки. На це 8 жовтня відреагувала Марія Захарова, офіційний представник МЗС Росії. Оновився і чорний санкційний список тих, хто будував Керченський міст. Тепер у ньому ще чотири підприємства – російські та кримські, а також двоє росіян. Їм заборонено в’їзд на територію Європейського союзу, активи усіх суб’єктів санкцій у європейських банках заморожуються. У ЄС не надаватимуть їм фінансові послуги. Хто ж ці нові фігуранти санкційного списку? Путін запитав Ротенберга, чи той не боїться втратити майно та активи в Європі через запровадження санкцій. На це друг дитинства російського президента рішуче відповів, що Кримський міст «важнее санкционных шалабушек». Чому Путіну міст важливіший за санкції? Чи правда, що санкції такі «беззубі», як кажуть російські експерти?