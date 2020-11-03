«Воєнний злочин»: у представництві Зеленського відреагували на черговий вирок кримчанам у Росії

У Представництві президента України в АРК назвали «воєнним злочином» вирок російського суду 3 листопада стосовно фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір», яким дали від 12 до 17 років ув’язнення.

«Дії влади Росії з переслідування наших громадян і вироки Рустему Емірусеїнову, Арсену Абхаїрову та Ескендеру Абдулганієву є воєнним злочином, і кожен представник російської влади та окупаційної адміністрації рано чи пізно понесе персональну кримінальну відповідальність за цей злочин», – йдеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

У представництві вказали, що «Україна докладає максимальних зусиль для фіксації, ретельного документування і розслідування цих фактів».

«Весь світ повинен знати про системні й масові порушення прав людини, порушення прав корінного кримськотатарського народу на території тимчасово окупованого Кримського півострова. І поки ми боремося за свободу, сотні заручників перебувають у полоні Кремля. Для нас дуже важливо зробити все, щоб вони самі та їхні родини отримували системну правову, соціальну і психологічну підтримку від держави», – йдеться в повідомленні.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, у свою чергу, заявила, що вважає вирок «незаконним і політично мотивованим».​

«Засуджую неправомірне рішення російського військового суду, адже наших співгромадян обвинуватили у злочині, якій вони не вчиняли... Звертаюся з проханням до міжнародної спільноти об’єднати зусилля та посилити тиск на Російську Федерацію, аби нарешті припинити політично вмотивовані переслідування громадян України в тимчасово окупованому Криму та звільнити усіх бранців Кремля», – написала Денісова у фейсбуці.

3 листопада суд у російському Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Рустему Емірусеїнову дали 17 років з відбуванням перших двох років у в’язниці, решта – у суворому режимі. Арсену Абхаїтову – 13 років з відбуванням перших двох років у в’язниці. Ескендеру Абдулганієву – 12 років, також з відбуванням у в’язниці перших двох років.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, близько 200 кримських татар прийшли у вівторок під будівлю суду в Сімферополі, де перебували адвокати засуджених кримчан, і включалися через відеозв’язок на засідання суду в Ростові-на-Дону. Пізніше з’явилися повідомлення про затримання.

З вечора 2 листопада сотні кримських татар, які виїхали з анексованого Криму в Ростов-на-Дону на оголошення вироку фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір», утримувалися співробітниками російської ДПС на Керченському мосту. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, після десятигодинного очікування люди повернулися на півострів. Адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики таким чином «порушили право на свободу пересування» щодо кримськотатарських активістів. Російські правоохоронні органи офіційно ситуацію не коментували.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» по суті.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії та на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».