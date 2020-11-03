Вирок у красногвардійській «справі Хізб ут-Тахрір»: кримчанам дали понад 40 років за ґратами на трьох

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 3 листопада засудив трьох фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» на 42 роки тюремного ув’язнення, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, Рустему Емірусеїнову дали 17 років з відбуванням перших двох років у в’язниці, решта – у суворому режимі. Арсену Абхаїтову – 13 років з відбуванням перших двох років у в’язниці. Ескендеру Абдулганієву – 12 років, також з відбуванням у в’язниці перших двох років.

Крім цього, суд ухвалив зарахувати час тримання під вартою за термін покарання.

З вечора 2 листопада сотні кримських татар, які виїхали з анексованого Криму в Ростов-на-Дону на оголошення вироку фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір», утримувалися співробітниками російської ДПС на Керченському мосту. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, після десятигодинного очікування люди повернулися на півострів. Адвокат Микола Полозов повідомив, що російські силовики таким чином «порушили право на свободу пересування» щодо кримськотатарських активістів. Російські правоохоронні органи офіційно ситуацію не коментували.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону (Росія) 29 січня почав розгляд справи фігурантів красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» по суті.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району Криму російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ Росії в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.

ФСБ Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».