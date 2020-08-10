Денісова: Росія утримує 133 громадян України

Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

«За наявною в мене інформацією, 133 громадянина України, в тому числі 97 кримських татар, переслідуються РФ за політичними мотивами. 112 – незаконно утримують на території РФ та тимчасово окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання. З них 71 – є батьками 188 неповнолітніх дітей», – написала Денісова.

За її словами, 62 жінки ув’язнених разом з дітьми залишилися на анексованому пів острові.

«Цієї осені на окупованій території Криму з 17 дітей політв’язнів до першого класу підуть лише 14, оскільки правами на освіту трьох дітей «керівництво» кримських освітніх закладів знехтувало», – додала Денісова.

Вона зазначила, що особливої уваги та піклування потребують 11 тяжкохворих дітей.

«Звертаюся до президента України Володимира Зеленського з проханням зробити все можливе задля звільнення українських політв’язнів та надати доручення Кабінету міністрів України забезпечити їхнім родинам належний соціальний захист. Прошу першу леді України Олену Зеленську взяти під особистий патронат кожну таку родину», – заявила Денісова.

Вона також закликала прем’єра Дениса Шмигаля та кожного члена уряду взяти під особисту опіку кожну дитину, яка на сьогодні проживає із матір’ю на контрольованій Україною території.