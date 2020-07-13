Денісова заявляє про неможливість для Марківа отримувати медичну допомогу

Ув’язнений в Італії військовий Національної гвардії України Віталій Марків не може отримувати необхідну медичну допомогу через карантинні обмеження, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, суд досі не обрав дату розгляду апеляції у справі Марківа через карантин, запроваджений через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19.

«Через продовження карантинних заходів судом не визначено дату апеляційного засідання, а також відсутня можливість особистого відвідання українця в італійській в’язниці. Ці обмеження не дають змоги Віталію отримувати необхідну медичну допомогу. Звертаюся до Посла Італійської Республіки в Україні пана Давіде Ла Чечіліа, Президента Асамблеї омбудсменів регіонів та автономних провінцій Доктора Андреа Нобілі та Комісара з прав людини Ради Європи з проханням забезпечити права і свободи нашого захисника під час перебування в ув’язненні», – заявила вона.

Денісова також вказала на те, що Національна поліція України в травні 2020 року здійснила слідчий експеримент та досліджень стосовно обставин загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, через яку ув’язнили Марківа. Вона висловила сподівання, що під час розгляду апеляції суд врахує ці відомості.

Марків перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд назвав причетним до умисного вбивства двох іноземних громадян на війні біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов. Унаслідок того ж інциденту зазнав поранень французький репортер Вільям Руґелон, який був разом із загиблими.

Читайте також: Справа солдата Марківа й України: рік після вироку в Італії​

Суд присяжних міста Павії, який виніс вирок, стверджує, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів із боку Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цих цивільних і передавав інформацію побратимам.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що група репортерів потрапила під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали заяву до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції.

Київ категорично не погоджується з рішенням суду і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ.