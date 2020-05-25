У Слов’янську проводять слідчий експеримент у справі Марківа

У Слов’янськ прибула група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та Київського політехнічного інституту для проведення слідчого експерименту у так званій «справі гвардійця Віталія Марківа» – кримінальному провадженні Нацполіції про обставини загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккелі та російського перекладача Андрія Миронова 24 травня 2014 року.

Як зазначили у Міністерстві внутрішніх справ, фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися події.

«Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг поданої захистом нашого гвардійця та від імені держави Україна», – мовиться у повідомленні.

В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокований через коронавірус.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

Марків перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд назвав причетним до умисного вбивства двох іноземних громадян на війні біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов, які перебували серед групи бойовиків угруповання «ДНР». Унаслідок того ж інциденту зазнав поранень французький репортер Вільям Руґелон, який був разом із загиблими.

Суд присяжних міста Павії, який виніс вирок, стверджує, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів із боку Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цих цивільних і передавав інформацію побратимам.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що група репортерів потрапила під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали заяву до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції.

Київ категорично не погоджується з рішенням суду і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ.

Офіційний Рим тримає дистанцію та заявляє про незалежність і неупередженість італійського судочинства.