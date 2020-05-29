Вийшов друком лист українських дипломатів у Римі щодо висвітлення «справи Марківа» італійськими ЗМІ

У листі, надрукованому у сьогоднішньому номері італійського тижневика Il Venerdì, п’ятничного додатка авторитетної газети La Repubblica – другої серед найбільш тиражних в Італії, посол України в Італії Євген Перелигін звернув увагу італійських ЗМІ на упереджене висвітлення справи нацгвардійця Віталія Марківа.

Про те, що лист вийде друком сьогодні, повідомила 28 травня у фейсбуці пресслужба посольства України в Італії.

Український дипломат висловлює реакцію на публікацію від 15 травня про фоторепортера Андреа Роккеллі, який загинув біля Слов’янська 6 років тому, висвітлюючи воєнний конфлікт на Донбасі. Минулого літа суд присяжних Павії визнав причетним до загибелі італійця українського військового Віталія Марківа, засудивши його до 24 років в’язниці.

На думку дипломата, трагічну історію Андреа Роккеллі слід розглядати в контексті російської агресії, проти якої боролися захисники України, зокрема й Віталій Марків.

«Та найбільш кричущим є факт, що суд першої інстанції відмовився від належних слідчих дій на місці трагічного факту, як це зробила команда журналістів, котрі протягом року проводять незалежне розслідування в зоні інциденту з потрібними балістичними експериментами та інтерв’ю зі свідками (яких не виявило обвинувачення)». Йдеться про журналістське розслідування, яке ляже в основу документального фільму The wrong place, що має вийти наприкінці літа», – заявив Перелигін.

«Не дивлячись ні на що, я вірю у справедливість італійського правосуддя, яке має продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу та гідність Віталію Марківу», – завершує посол Перелигін.

Як сподіваються українські дипломати, після тривалих контактів з редакцією La Repubblica братиме до уваги і позицію сторони захисту.

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Реакцію українського дипломата надрукували у рубриці «Листи до редакції» під назвою «Смерть Роккеллі і правда Києва». Два тижні тому на сторінках журналу Il Venerdì з’явилася стаття відомого італійського журналіста Маріо Калабрезі «Життя і смерть фотографа».

Автор емоційно розповідає про життєвий і професійний шлях загиблого фоторепортера Андреа Роккелі та упереджено висвітлює постать військового Віталія Марківа. Згадана публікація та радіо подкаст із чотирьох частин подають однобокий перебіг подій відповідно до версії обвинувачення та вироку суду першої інстанції. Це не вперше, коли знані публіцисти видання La Repubblica друкують тенденційні матеріали про перебіг суду над українським військовим.

Вже у сьогоднішньому номері тижневика, відповідаючи на лист посла Перелигіна, журналіст Маріо Калабрезі, зазначив, що не мав на меті розслідувати суть судового процесу. «Стосовно смерті Роккеллі, то українські власті, на жаль, проявили неспроможність пролити світло на факти – адже нині покладаються на журналістське розслідування – натомість, судові органи Італії спробували це зробити», – написав Маріо Калабрезі.

30 червня минає три роки, як боєць Національної гвардії України Віталій Марків перебуває під вартою в Італії. Через епідемію коронавірусу початок розгляду апеляційної скарги у суді другої інстанції в Мілані був заблокований. Адвокати прогнозують суд на осінь.