Посол України закликав італійські ЗМІ об’єктивно висвітлювати хід справи Марківа

Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об’єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа. Звернення оприлюднене в журналі Il Venerdi, повідомила 28 травня пресслужба посольства у Facebook.

«Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокеллі не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, зокрема й Віталій Марків. Не дивлячись ні на що, я вірю у справедливість італійської судової системи, яка має продемонструвати свою незаангажованість, повернувши свободу та гідність Віталію Марківу», – цитує пресслужба посольства заяву Перелигіна.

У посольстві зазначили, що публікація, яка вийшла в обмеженому редакцією форматі, стала результатом «тривалого діалогу» посольства з керівництвом і журналістами видання La Repubblica для надання в італійських медіа альтернативної точки зору.

30-річний старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбуває покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі.

Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017 року.

Солдата, який, окрім українського, має й італійське громадянство, суд назвав причетним до умисного вбивства двох іноземних громадян на війні біля Слов’янська 24 травня 2014 року.

Тоді загинули італійський фоторепортер Андреа Роккеллі і його перекладач, російський дисидент Андрій Миронов, які перебували серед групи бойовиків угруповання «ДНР». Унаслідок того ж інциденту зазнав поранень французький репортер Вільям Руґелон, який був разом із загиблими.

Суд присяжних міста Павії, який виніс вирок, стверджує, що журналісти загинули внаслідок прицільних мінометних пострілів із боку Збройних сил України, а нацгвардієць Марків відстежував рух цих цивільних і передавав інформацію побратимам.

Сторона захисту солдата відстоює версію, що група репортерів потрапила під перехресний вогонь, тому неможливо встановити, внаслідок яких пострілів (із боку бойовиків чи ЗСУ) загинули італієць і росіянин.

Адвокати захисту оскаржили вирок і подали заяву до апеляційного суду присяжних Мілана, суду другої інстанції.

Київ категорично не погоджується з рішенням суду і чекає остаточного виправдання бійця Віталія Марківа й ЗСУ.

Офіційний Рим тримає дистанцію і заявляє про незалежність і неупередженість італійського судочинства.