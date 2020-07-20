У Росії відбувають покарання 2 тисячі українців – омбудсмен

За кордоном близько семи тисяч українських громадян відбувають покарання у місцях позбавлення волі, серед них дві тисячі – у Росії, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Серед них (заарештованих – ред.) є громадяни – жертви торгівлі людьми, які були залучені до перевезення та розповсюдження наркотичних засобів на території іноземних держав», – зазначила Денісова.

Вона заявила, що багато українських громадян у місцях несвободи за кордоном не мають зв’язку із зовнішнім світом, позбавлені можливості зустрітися із консулом.

«Судові органи, в тому числі Російської Федерації, ігнорують надані громадянами України документи, що підтверджують їхній статус жертви», – сказала Денісова.

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25 червня у Офісі президента України повідомили, що 94 українських політв’язні нині перебувають на території тимчасово окупованого Криму та Росії, з них близько 70 – це кримські татари.