Резніков пояснив, чому Росія і бойовики затягують обмін утримуваними особами

Процес обміну утримуваними особами затягується, бо представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» не отримали команди з Москви і ведуть «тактику на затягування перемовин», заявив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Тому вони шукають будь-які причини блокувати перемовини...Це така тактика на затягування перемовин. Вони ставлять нас в складні умови, що на нас буде вчинятися тиск родичами людей, які потерпають тюрмах, і ми, може, підемо на поступки там, де ми не хочемо йти на поступки… У Кремлі є одна особа, яка ухвалює остаточні рішення. Це президент Російської Федерації», – сказав Резніков.

«Далі вони виконують його команду в той чи в інший спосіб. Немає суб’єктності в людей, які беруть участь як від Російської Федерації, так і запрошені в ОРДЛО, які на окупованій території. Я вам це стверджую», – додав міністр.

Щодо повернення ув’язнених із анексованого Криму, то, за словами Резнікова, про це буде йтися на окремому кримському майданчику, «де ми очікуємо на допомогу наших західних партнерів для того, щоб розпочати перемовини і з питань Криму, про людей, які є політичними в’язнями або в Криму, або вивезені на територію материкову Російської Федерації».

Раніше Резніков заявив «Громадському радіо», що українська сторона вважає можливим обмін полоненими з Росією у форматі «всіх на всіх» до 15 грудня.

Наприкінці жовтня голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук закликав Росію та контрольованих нею бойовиків розблокувати процес обміну утримуваними особами.

Він закликав розблокувати процес, не чекаючи підготовки плану дію для розблокування переговорів ТКГ та подальших кроків у виконанні Мінських домовленостей.

Служба безпеки України повідомляла Радіо Свобода, що станом на 14 серпня контрольовані Росією сили незаконно утримують на Донбасі 235 людей.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.