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22 жовтня 2020, Київ 12:26
Новини | Політика

Україна в ООН знову закликала Росію звільнити ув’язнених українців

Обшуки у кримських татар в анексованому Росією Криму, серпень 2020 року

На засіданні комітету Генасамблеї ООН Україна закликала Росію звільнити ув’язнених українців, зокрема кримських татар.

«Україна закликала до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних Росією громадян України, зокрема кримських татар – цивільних журналістів», – повідомляє українська місія при ООН.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив тоді надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.

За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар із окупованого Криму.

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