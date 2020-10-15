Бойовики не передавали список осіб для обміну – ОБСЄ

Контрольовані Росією угруповання «ДНР» та «ЛНР» не передавали список осіб для взаємного обміну, повідомив координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш, передає Офіс президента.

Водночас, за його словами, українська сторона передала список з чотирма категоріями таких осіб. Про які саме категорії йде мова, в Офісі президента не уточнили.

Служба безпеки України повідомляла Радіо Свобода, що станом на 14 серпня контрольовані Росією сили незаконно утримують на Донбасі 235 людей.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.