В ОРДО засудили місцевого жителя за підозрою у співпраці з СБУ

Угруповання «ДНР» засудило до 10 років колонії суворого режиму жителя підконтрольної російським гібридним силам частини Донецької області. Його звинувачують у співпраці зі Службою безпеки України. Про це повідомляють інформаційні ресурси угруповання.

За даними «генпрокуратури ДНР», житель Донеччини Сидоренко А.В. в серпні 2016 року був нібито завербований співробітником СБУ. У період з 25 серпня 2016 року по 02 січень 2018 року чоловік, за даними бойовиків, «збирав і передавав СБУ відомості про розташування підрозділів «народної міліції ДНР».

За даними СБУ, станом на 14 серпня 235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.