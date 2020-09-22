В окупованому Луганську заарештували трьох людей за підозрою у співпраці з СБУ

В окупованому Луганську представники так званого «МГБ ЛНР» затримали 21-річного місцевого жителя. Його звинувачують у співпраці зі Службою безпеки України. Про це повідомляють інформаційні ресурси угруповання «ЛНР».

За даними так названого «МГБ», співробітники СБУ нібито завербували Владислава Лілипу при перетині контрольного пункту «Станиця Луганська» на лінії розмежування в 2015 році, коли хлопцю було 16 років. Там йому нібито дали завдання зі збору відомостей, що становлять інтерес для української розвідки.

Владиславові Ліпилі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років з конфіскацією майна.

Крім того, так зване «МВС ЛНР» затримало двох чоловіків, яких також звинувачують «у диверсійній роботі на Службу безпеки України». За словами «глави МВС ЛНР» Ігоря Корнета, вони нібито готували викрадення громадянина Італії Андреа Пальмері, який воював проти ВСУ та який зараз живе в окупованому Луганську.

Затримані – Сергій Лук’яненко і Ярослав Калістратов. Лук’яненко, за словами Корнета, в 2016 році воював в угрупованні «ДНР», пізніше влаштувався на роботу в «військову прокуратуру» в Донецьку.

За даними СБУ, станом на 14 серпня 235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.