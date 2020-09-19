У «Слузі народу» висловили протилежні думки щодо перспектив постанови про вибори на Донбасі

Народні депутати з нині владної партії «Слуга народу», голова Верховної Ради Дмитро Разумков і депутат Олександр Качура, висловили 19 вересня протилежні думки щодо перспектив змінити постанову про проведення місцевих виборів в Україні в частині про вибори на окупованій нині частині Донбасу, як того вимагає Росія.

Зокрема, Разумков в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив про неможливість скасування в постанові про місцеві вибори в Україні пункту щодо виборів в ОРДЛО. На його думку, ця постанова ніяк не пов’язана з мінськими угодами, всупереч тому, що твердить Росія, що вона порушує ці угоди. «Говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно», – заявив він.

Разумков нагадав, що постанову ухвалила Верховна Рада відповідно до закону України, який говорить про те, що парламент оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів. «Сьогодні вносити будь-які зміни до цієї постанови – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів на всій території держави, тому що це суперечитиме чинному законодавству», – пояснив спікер.

Разумков також підтвердив, що сьогодні неможливо провести вибори на окупованих територіях Донбасу. «Організаційно це неможливо сьогодні зробити, вони не можуть відбутися за українським законодавством, там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, там, на жаль, не працює свобода слова. Головне, що там будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. Цей підхід суперечить демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Це не може відбуватися під дулами кулеметів», – наголосив він.

Натомість народний депутат із фракції цієї ж партії Олександр Качура стверджує, що більшість парламентської фракції «Слуга народу» схиляється до того, щоб внести зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні, яких домагається Росія.

«Поки в нас уже викристалізувалося таке розуміння у більшості народних депутатів фракції… – що ми повинні прийняти мудре рішення. На мій погляд, мудре рішення для того, щоб розблокувати процес мирний, для того, щоб 300 військовополонених повернулися, щоб розведення військ ще на трьох ділянках відбулося – нам треба внести все-таки зміни і виправити тут помилку, про яку я казав ще кілька місяців тому», – заявив він в ефірі того ж телеканалу.

Качура наголосив, що буде переконувати в цьому всю фракцію. За його твердженням, близько 70% фракції «прихильні до того, щоб такі зміни до постанови були внесені».

Вимоги щодо зміни постанови про вибори викликали різку критику в демократичних опозиційних партіях, натомість їх підтримали проросійські сили в Україні.

Олександр Качура – адвокат за фахом, відомий, зокрема, своєю участю в скасуванні заборони в Україні телесеріалу «Свати» виробництва «Студії «Квартал 95», очолюваної тоді нинішнім президентом Володимиром Зеленським, як і заборони на в’їзд до України актора з цього серіалу, росіянина Федора Добронравова, відомого своїми антиукраїнськими висловлюваннями і порушеннями порядку відвідування окупованого Криму.

Він вніс проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради від 15 липня «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» № 3943 ще 28 липня, до того, як до цієї постанови публічно висловила претензії Росія, – і його проєкт якраз відповідає вимогам Росії.

Він передбачає, зокрема, вилучення з нині чинної постанови таких конкретних вимог до можливості проведення місцевих виборів на нині окупованих територіях, як: «припинення тимчасової окупації та збройної агресії Російської Федерації проти України, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя».

Відповідно до проєкту змін, поданого Качурою, пропонується, зокрема, дозволити можливість згаданих виборів без виконання цих конкретних вимог, лише за абстрактної умови «повноцінного завершення на відповідних територіях процедур роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі».

Після засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на окупованій частині Донбасу 19 серпня стало відомо, що Росія поставила за умову продовження переговорів перегляд постанови Верховної Ради від 15 липня про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня, яка не передбачає нині проведення таких виборів на окупованих територіях Донбасу і Криму і встановлює умови, за яких такі вибори можуть відбутися в майбутньому. Після того голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук подав до Верховної Ради листа з пропозицією про зміну цієї постанови; наразі його не розглядали.

26 липня президент Росії Володимир Путін у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським, за повідомленням Кремля, назвав ту постанову «такою, що суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання». Відтак делегація Росії в ТКГ заблокувала подальші переговори, вимагаючи зміни цієї постанови.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.

Крім того, також і в підтримуваних і скеровуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», що захопили частини Донецької і Луганської областей і визнані в Україні терористичними, теж стали висувати вимоги про зміни до постанови про вибори, погрожуючи інакше зірвати новий обмін утримуваними, про який нині намагаються домовитися.

Іще на початку серпня голова офісу президента України Андрій Єрмак заявляв про підготовку нового обміну утримуваними в форматі «100 на 100» і висловлював сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не називав. Відтоді ні про які реальні кроки до такого обміну не повідомляли. Також у заявах щодо такого обміну не йшлося про повернення «300 військовополонених», як нині стверджував Качура.