«Прийшов час бути почутими»: рідні полонених і зниклих на Донбасі прийшли до офісу Зеленського

Декілька десятків рідних і близьких українських полонених і безвісти зниклих на Донбасі військових і цивільних прийшли 15 жовтня під Офіс президента з акцією «Прийшов час бути почутими», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції вирішили повторити вимоги, озвучені на недавній акції «Нагадай про кожного», серед яких ухвалення закону про полонених, який законодавчо б зафіксував правовий статус та закріпив необхідну соціальну допомогу.

Крім того, учасники акції виступають за ухвалення закону про воєнні злочини, що дозволив би українським судам виносити вироки воєнним злочинцям, згідно з нормами міжнародного права.

Також учасники закликають забезпечити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти і визначити відповідальну особу при Офісі президента з питань полонених і зниклих безвісти для покращення комунікації і координації між родинами полонених і зниклих безвісти, експолоненими та державними органами.

Через нетривалий час до учасників акції вийшов представник Офісу президента і запросив їх всередину для спілкування. Про результати зустрічі – наразі невідомо.

10 жовтня в низці українських міст відбулася акція на підтримку українських полонених і безвісти зниклих.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив тоді надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.

За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар із окупованого Криму.

Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

У російському ув’язненні, за раніше озвученими даними уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, перебувало на той час від 113 до 115 громадян України. Крім того, за даними СБУ, станом на 14 серпня ще 235 людей незаконно позбавлені волі в ОРДЛО.