«Свободу в'язням Кремля»: фоторепортаж із всеукраїнської акції «Нагадай про кожного» у Києві

Сьогодні у Києві відбулась всеукраїнської акції «Нагадай про кожного» на підтримку політв'язнів, які досі перебувають у Росії, на непідконтрольних Україні тереторіях Донбасу, та в анексованому Криму.

Кілька сотень учасників акції пройшли ходою центральними вулицями міста від пам'ятника князю Ярославу Мудром до Офісу президента. Крім родичів полонених та зниклих безвізти у акції взяли участь колишні політв'язні.



Під час мітингу активісти озвучили головні вимоги до влади. Серед них, зокрема, вимога прийняти закон, який регулює питання статусу полонених та їх соціального захисту. Активісти також домагаються ухвалення закону про воєнні злочини, який би дозволив українським судам виносити вироки воєнним злочинцям згідно з нормами міжнародного права.



Також серед вимог – призначити відповідальну особу від Офісу Президента з питань полону і зниклих безвісти та поновити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, дозволивши брати в ній участь представникам родин зниклих безвісти.

10 жовтня акція на підтримку українських полонених і безвісти зниклих також відбулася у Львові і Запоріжжі, а також у низці інших українських міст.