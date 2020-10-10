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10 жовтня 2020, Київ 19:47
Новини | Суспільство

У Львові вимагали від влади звернути увагу на полонених і безвісти зниклих

Учасники протесту вимагали ухвалити закони про полонених і про військові злочини

У Львові 10 жовтня десятки представників громадських організацій провели акцію «Нагадай про в’язня», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вони написали імена понад 300 українських полонених і безвісти зниклих.

Акцентували увагу на тому, що родини безвісти зниклих не можуть дізнатись достовірну інформацію про своїх дітей, чоловіків та батьків.

«Понад півтори тисячі звернень написали громадські активісти, десь на пів сотню отримали відповіді. Ми вийшли на акцію «Нагадай про в’язня», щоб влада звернула увагу на політв‘язнів, військовополонених, безвісти зниклих, щоб ними займалися. Полонені, яких звільнили, мають отримувати медичну допомогу, соціальну підтримку, щоб швидше адаптуватись», – каже Радіо Свобода Маркіян Вербовий, координатор проєкту «Свободу в’язням Кремля» у Львові.

Учасники протесту вимагали ухвалити закони про полонених і про військові злочини, щоб комісія Кабміну ефективніше працювала, займалася питаннями військовополонених. Також лунали вимоги призначити відповідальну особу від Офісу Президента з питань полону і зниклих безвісти.

Кожен охочий міг написати лист полоненим.

Понад 300 громадян України перебувають у катівнях Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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