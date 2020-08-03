У столиці України на майдані Незалежності провели акцію на підтримку українського політв'язня Валентина Вигівського. Третього серпня йому виповнюється 37 років. Шість із них він провів у російських в'язницях за сфабрикованим звинуваченням у шпигунстві. Вигівського затримали у Криму у вересні 2014 року. В грудні 2015-го його засудили на 11 років колонії суворого режиму за статтею «шпигунство». На акції були присутні колишні політв'язні, правозахисники, знайомі та родичі Валентина. Вони запустили у повітря паперові літачки – на знак солідарності з Вигівським, який змалечку захоплювався авіацією. На думку його батька, саме це хобі й використали російські спецслужби, сфабрикувавши проти його сина справу про шпигунство.