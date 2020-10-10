«Пам’ятай, нагадуй, борись»: у Запоріжжі нагадали владі про долю полонених і безвісти зниклих

10 жовтня в центрі Запоріжжя відбулася акція «Нагадай про кожного». Активісти зібралися на майдані Героїв Революції з плакатам з написами «Свободу в’язням Кремля», «Кожного ката чекає розплата», «Пам’ятай, нагадуй, борись», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Співорганізатор акції Тимофій Орлянський повідомив, що наразі українська влада не розробляє відповідного законодавства щодо полонених, яких утримують на територіях інших країн та в окупованих районах України.

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«Не створені комітети, не ведеться представництво на міжнародному рівні. І це нас дуже занепокоює, оскільки зараз до більшості в’язнів терористичних організацій і терористичної країни Російської Федерації застосовуються нелюдські умови тримання, порушуються їхні права. На території Російської Федерації затримані представники правозахисних громадських організацій, і це дуже турбує суспільство», – сказав Орлянський.

До акції долучилися запорізькі ветерани війни на Донбасі та волонтери. Волонтерка батальйону «Донбас» Стелла Орел принесла з собою фотографію бійця «Донбасу», мешканця Бердянську Юрія «Фокса» Соловйова. Як розповіла активістка, боєць зник під час Іловайського котла і доля його досі невідома.

«Ось наш хлопець з Бердянську. Медик. Він вивозив поранених, і коли почався «зелений коридор», розстрілювали наших хлопців, то він зник. Пройшло 6 років, і досі не знайдено тіло. Окрім нього, ще 10 чоловік з батальйону «Донбас», які досі не знайдені, і нічого не відомо про їх долю. Є організації по зниклим безвісті, але, на жаль, нема як такої роботи. По всій Україні у нас 756 зниклими безвісти вважаються», – розповіла Орел.

Під час мітингу активісти озвучили головні вимоги до влади. Серед них, зокрема, вимога прийняти закон, який регулює питання статусу полонених та їх соціального захисту. Активісти також домагаються ухвалення закону про воєнні злочини, який би дозволив українським судам виносити вироки воєнним злочинцям згідно з нормами міжнародного права.

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Також серед вимог – призначити відповідальну особу від Офісу Президента з питань полону і зниклих безвісти та поновити роботу Комісії Кабміну з питань зниклих безвісти, дозволивши брати в ній участь представникам родин зниклих безвісти.

Під час заходу було організовано вільний мікрофон, коли всі охочі могли висловитися на підтримку полонених та зниклих безвісті та їх родин.

10 жовтня акція на підтримку українських полонених і безвісти зниклих також відбулася у Львові та в низці інших українських міст.

Понад 300 громадян України перебувають у катівнях Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.