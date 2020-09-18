Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на Балуха – Аваков

Поліція Києва затримала підозрюваного у нападі на колишнього політв’язня Володимира Балуха, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у твітері.

«Подробиці в найближчу годину в заяві поліції та прокуратури», – написав Аваков.

У свою чергу, народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у п’ятницю повідомила, що стан колишнього політв’язня Володимира Балуха після побиття залишається стабільно тяжким, його участь на місцевих виборах від партії «ЄС» поки є неможливою.

«Від лікуючих лікарів Балуха: «Пацієнт стабільно тяжкий, дуже тяжка травма, тому потрібен час. Володимир і досі у стані медикаментозного сну». Й досі не відомо, скільки часу він знаходився без свідомості, допоки його знайшли і надали медичну допомогу, це ускладнює лікування. Володя вже 11 днів в лікарні, в важкому стані. «Європейська солідарність» планувала делегувати В. Балуха першим номером нашого виборчого списку до Київської обласної ради. Наразі це нереалістично», – написала Геращенко у фейсбуці.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

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За даними Геращенко, він зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Інший колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.