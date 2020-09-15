Слідчі розглядають чотири версії побиття Балуха – Сущенко

Слідство розглядає чотири версії побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха, повідомив інший колишній в’язень Кремля Роман Сущенко, який 14 вересня був допитаний у поліції в цій справі.

«Нещасний випадок, хуліганство, помста та умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень Володимиру. Окремі обставини цього драматичного інциденту свідчать про малоймовірність нещасного випадку, хоча його як версію не відкидають. Решта версій залишається робочими і відпрацьовуються», – написав Сущенко у фейсбуці.

Судово-медична експертиза у справі ще не завершена.

«Слідство з’ясувало більшість обставин того вечора, відшукало свідків та провело необхідні слідчі дії. Успіх подальшого розслідування цілком залежить від стану здоров’я Володимира Балуха. Правоохоронці чекають, коли він прийде до тями і зможе свідчити», – повідомив Сущенко.

Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

За даними Геращенко, він зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Інший колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.