Стан Балуха не змінився, він забезпечений усім необхідним – Геращенко

Народна депутатка від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко повідомила, що стан колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха станом на 12 вересня не змінився і залишається, за ссловами медиків, «стабільно тяжким».

«Від лікуючих лікарів В.Балуха: «Стан здоров’я стабільно важкий, без несподіванок. Треба час. Все, що потрібно, є. Під контролем», – написала Геращенко у фейсбуці.

Напередодні вона повідомляла, що були проведені додаткові консультації лікарів щодо стану Володимира Балуха. Раніше його прооперували і перевели в реанімацію. За повідомленнями, у нього тяжка черепно-мозкова травма. Також колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

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Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.