Напад на Балуха: поліцейські знайшли його сумку, з якої «попередньо нічого не зникло»

Поліція Києва повідомляє, що під час слідчих дій у справі про побиття колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха виявили його сумку «з особистими речами, з якої попередньо нічого не зникло».

«У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що потерпілий Володимир Балух напередодні у компанії 10-15 осіб відпочивав у одному із закладів на території ПКіВ «Гідропарк». Останній раз його бачили близько півночі», – повідомили в поліції.

Крім того, поліція повідомила, що при проведенні першочергових слідчих дій встановила кількох свідків нападу.

«Розшукові та слідчі дії продовжуються. Разом із тим поліцейські закликають громадян, які були у компанії з Володимиром, та осіб, котрі мають корисну для слідства інформацію, звернутися до Дніпровського управління поліції (вул. Червоноткацька, 2) або зателефонувати за такими номерами: 093 – 332 – 22 - 66; 097 – 085 – 86 - 04 або 102», – йдеться в повідомленні.

Раніше депутат Верховної Ради України Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність») повідомила, що Володимира Балуха, якого побили в ніч із 7 на 8 вересня в Києві, прооперували і перевели в реанімацію.

Вона додала, що реабілітація Володимира Балуха через тяжку черепно-мозкову травму потребуватиме довгого часу.

Поліція Києва кваліфікує як розбій справу про побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Раніше в поліції Києва повідомили, що створили слідчу групу «з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції», які встановлюють усі обставини інциденту.

Про те, що Балуха побили, 8 вересня повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов. Спочатку він написав, що після побиття, яке сталося 7 вересня, Балух перебуває в тяжкому стані, але згодом додав, що той притомний, у нього зламана рука і ключиця, а загрози життю немає.

В Офісі президента України поліцію закликали перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.