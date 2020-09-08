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08 вересня 2020, Київ 19:58
Новини | Події

Балуха прооперували, він у реанімації – Геращенко

Поліція Києва кваліфікує як розбій справу про побиття колишнього політв’язня Володмира Балуха

Депутат Верховної Ради України Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність») повідомила, що колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха, якого побили в ніч із 7 на 8 вересня в Києві, прооперували і перевели в реанімацію.

«Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі тяжка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан – тяжкий. Ми з Марією Іоновою поспілкувалися з головним лікарем Ткаченком, до Володі поки що не пускають. І просять поки що не турбувати лікарів, які не можуть оприлюднити деталі, в тому числі і тому, що розпочате слідство за фактом побиття», – написала Геращенко у фейсбуці.

Вона додала, що реабілітація Володимира Балуха потребуватиме довгого часу.

Поліція Києва кваліфікує як розбій справу про побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Раніше поліції Києва повідомили, що створили слідчу групу «з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції», які встановлюють усі обставини інциденту.

Про те, що Балуха побили, 8 вересня повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов. Спочатку він написав, що після побиття, яке сталося 7 вересня, Балух перебуває в тяжкому стані, але згодом додав, що той притомний, у нього зламана рука і ключиця, а загрози життю немає.

В Офісі президента України поліцію закликали перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.

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