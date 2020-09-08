Балуха прооперували, він у реанімації – Геращенко

Депутат Верховної Ради України Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність») повідомила, що колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха, якого побили в ніч із 7 на 8 вересня в Києві, прооперували і перевели в реанімацію.

«Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі тяжка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан – тяжкий. Ми з Марією Іоновою поспілкувалися з головним лікарем Ткаченком, до Володі поки що не пускають. І просять поки що не турбувати лікарів, які не можуть оприлюднити деталі, в тому числі і тому, що розпочате слідство за фактом побиття», – написала Геращенко у фейсбуці.

Вона додала, що реабілітація Володимира Балуха потребуватиме довгого часу.

Поліція Києва кваліфікує як розбій справу про побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха.

«Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Раніше поліції Києва повідомили, що створили слідчу групу «з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції», які встановлюють усі обставини інциденту.

Про те, що Балуха побили, 8 вересня повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов. Спочатку він написав, що після побиття, яке сталося 7 вересня, Балух перебуває в тяжкому стані, але згодом додав, що той притомний, у нього зламана рука і ключиця, а загрози життю немає.

В Офісі президента України поліцію закликали перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.