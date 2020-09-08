Поліція: побиття Балуха розслідують за статтею «розбій»

Поліція Києва кваліфікує як розбій справу про побиття колишнього політв’язня Володмира Балуха. Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

За даними видання «Українська правда», яке посилається на свої джерела, в Балуха тяжка травма голови, його оперують, і правоохоронці ще не мали змоги його опитати.

Раніше поліції Києва повідомили, що створили слідчу групу «з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції», які встановлюють усі обставини інциденту.

Про те, що Балуха побили, 8 вересня повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов. Спочатку він написав, що після побиття, яке сталося 7 вересня, Балух перебуває в тяжкому стані, але згодом додав, що той притомний, у нього зламана рука і ключиця, а загрози життю немає.

В Офісі президента України поліцію закликали перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.