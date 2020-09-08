Поліція «встановлює обставини» побиття Володимира Балуха

Поліція Києва повідомляє, що встановлює обставини побиття колишнього політв’язня Володимира Балуха.

Зараз 49-річний потерпілий перебуває у лікарняному закладі, де йому надається допомога, йдеться в повідомленні.

«Сьогодні, близько 12-ї години, до столичної поліції надійшла інформація від лікаря про госпіталізацію з тілесними ушкодженнями киянина, 1971 року народження. Встановлено, що потерпілим є Володимир Балух. Для з’ясування всіх обставин події за викликом виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Попередньо встановлено: потерпілого госпіталізовано з тілесними ушкодження з ПКіВ «Гідропарк», – повідомили в поліції.

У потерпілого «виявили відсутність мобільного телефона і банківської картки».

«Створена слідча група з найбільш досвідчених і висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події. Окрім цього, поліцейські перебувають у лікарняному закладі, щоб поспілкуватися з потерпілим, як тільки отримають дозвіл лікарів, щодо обставин вчинення правопорушення», – додали в поліції.

Правову кваліфікацію події ще не надали, у поліції обіцяють це зробити після проведення перевірки.

Про те, що Балуха побили, 8 вересня повідомив колишній політв’язень Олег Сенцов. Спочатку він написав, що після побиття, яке сталося 7 вересня, Балух перебуває в тяжкому стані, але згодом додав, що той притомний, у нього зламана рука і ключиця, а загрози життю немає.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.