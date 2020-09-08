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08 вересня 2020, Київ 16:54
Новини | Події

Сенцов: Володимира Балуха побили (оновлено)

Пізніше Сенцов доповнив свій допис: «Володя притомний. Зламана рука та ключиця. Загрози життю нема»

Колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха побили, повідомив колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов.

«Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються», – написав Сенцов у фейсбуці 8 вересня.

Пізніше Сенцов доповнив свій допис: «Володя притомний. Зламана рука та ключиця. Загрози життю нема».

У поліції Радіо Свобода повідомили, що наразі готують повідомлення про цей інцидент.

Балух був одним із 11 політв’язнів Кремля, які повернулися до України в рамках обміну 7 вересня 2019 року.

Після повернення з російського ув'язнення Балух активно брав участь в акціях на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка, коли проти нього почали порушувати справи у ДБР та Офісі генерального прокурора.

До цього він також ходив на акції руху «Ні – капітуляції».

Майже через рік після звільнення Балух вирішив піти у політику: 31 серпня цього року стало відомо, що він балотуватиметься на місцевих виборах від партії «Європейська солідарність».

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