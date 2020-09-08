Сенцов: Володимира Балуха побили (оновлено)

Колишнього політв’язня Кремля, кримчанина Володимира Балуха побили, повідомив колишній політв’язень, український режисер Олег Сенцов.

«Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються», – написав Сенцов у фейсбуці 8 вересня.

Пізніше Сенцов доповнив свій допис: «Володя притомний. Зламана рука та ключиця. Загрози життю нема».

У поліції Радіо Свобода повідомили, що наразі готують повідомлення про цей інцидент.

Балух був одним із 11 політв’язнів Кремля, які повернулися до України в рамках обміну 7 вересня 2019 року.

Після повернення з російського ув'язнення Балух активно брав участь в акціях на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка, коли проти нього почали порушувати справи у ДБР та Офісі генерального прокурора.

До цього він також ходив на акції руху «Ні – капітуляції».

Майже через рік після звільнення Балух вирішив піти у політику: 31 серпня цього року стало відомо, що він балотуватиметься на місцевих виборах від партії «Європейська солідарність».