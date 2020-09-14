Геращенко про стан Балуха: дуже важливі 7–10-а доба

Стан колишнього політв’язня Володимира Балуха після побиття лишається важким, повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко 14 вересня.

Вона додала, що, за словами лікарів, саме зараз настає важливий період для подальшого лікування.

«Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7–10-а доба. Пацієнт всім забезпечений, робимо все необхідне», – написала Геращенко на своїй фейсбук-сторінці, посилаючись на медиків.

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Про те, що Балуха побили, стало відомо вранці 8 вересня. Поліція Києва кваліфікувала це як розбій. За даними поліції, Балух 7 вересня у компанії 10–15 осіб відпочивав у одному із закладів на території «Гідропарку», востаннє його бачили близько півночі.

За даними Геращенко, він зазнав тяжкої черепно-мозкової травми. Інший колишній політв’язень Олег Сенцов повідомляв, що у Балуха зламана рука і ключиця.

В Офісі президента України закликали правоохоронців перевірити всі версії нападу, зокрема і політичну.

7 вересня виповнився рік, відколи Балуха, Сенцова й 33 інших українців, зокрема і політв’язнів, звільнили з російського ув’язнення.