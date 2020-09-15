У Кривому Розі почався судовий розгляд позову експолоненого бійця до Росії

У Довгинцівському районному суді Кривого Рогу розпочався розгляд позову Володимира Фоміцького, колишнього бійця, який був у полоні після Іловайського «котла», до Росії.

За словами позивача, справа складається з двохсот сторінок, містить свідчення військової агресії Росії проти України й дані про його утримання в полоні восени 2014 року.

Співвідповідачем у позові визначене російське АТ «Сбербанк», від якого колишній полонений вимагає грошової компенсації за полон.

Як розповів Радіо Свобода адвокат колишнього бійця Дмитро Чернеш, на засіданні 15 вересня сторона позивача дізналася про задоволення свого клопотання щодо відводу судді: суддя Варвара Папарига, якій позивач висловив недовіру, заявила самовідвід, і тепер справу розглядатиме інша суддя Ольга Гіда.

Як зазначив Дмитро Чернеш, за рішенням суду, представник російського «Сбербанку» має взяти участь у судовому засіданні через відеоконференцію з Печерського райсуду Києва, однак у вівторок відеоконференцію в столичному суді не змогли організувати з технічних причин – було заявлено, що суд переїздить в інше приміщення.

Відтак розгляд справи продовжать 9 жовтня.

Учасник бойових дій на Донбасі Володимир Фоміцький із Кривого Рогу – доброволець батальйону «Кривбас», був узятий у полон російськими силовиками при виході з Іловайського «котла» 2014 року. Він пробув у заручниках бойовиків 10 днів. Після звільнення Володимира Фоміцького визнали непридатним до військової служби.

Позовну заяву проти Росії він подав у районний суд у Кривому Розі. Позов до держави-агресора він також спрямував до Європейського суду з прав людини.