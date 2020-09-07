ОГП планує передати Міжнародному кримінальному суду «ще одне повідомлення» щодо Іловайська

Офіс генерального прокурора найближчим часом планує передати до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) ще одне повідомлення стосовно подій під Іловайськом у 2014 році, повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про те, чи вдалося встановити нові факти порушень російським військовим керівництвом домовленостей стосовно «зеленого коридору» для відходу українських сил під Іловайськом, Мамедов повідомив, що інформацію про зібрані докази щодо вчинення вищевказаних воєнних злочинів передано до Офісу прокурора МКС для вирішення питання про відкриття провадження.

«Докази ведення агресивної війни проти України та фінансування тероризму надані також в Міжнародний суд ООН і в Європейський суд з прав людини. Розслідуванням обставин Іловайської трагедії беззаперечно встановлені порушення РФ та вищим військовим командуванням домовленостей стосовно надання гуманітарного коридору для відходу українських військових з оточення в районі Іловайська», – сказав Мамедов, який в Офісі генпрокурора курує роботу створеного менше ніж рік тому Департаменту з нагляду за розслідуванням злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту (неофіційно його називають «департаментом війни»).

Наприкінці серпня 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики.

За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.