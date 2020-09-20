У Києві влаштували письменницький марафон на підтримку в’язнів Кремля

На Софійській площі у Києві в неділю влаштували письменницький правозахисний марафон на підтримку українських в’язнів Кремля «Листи з-за ґрат». Третій рік поспіль Львівський міжнародний BookForum, PEN Ukraine, «Центр громадянських свобод» і Радiо Свобода організовують такий захід.

Трансляцію акції можна переглянути на сторінці проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії у фейсбуці.

За даними організаторів, в рамках марафону листи ув’язнених зголосилися прочитати перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, письменник Андрій Курков, телеведучий Роман Вінтонів (Майкл Щур), акторка Римма Зюбіна та інші.

«За даними кампанії #PrisonersVoice, в Росії й окупованому Криму залишився за ґратами щонайменше 101 особа. Також бойовики на Донбасі утримують у полоні не менше ніж 234 українців», – йдеться в повідомленні організаторів.

У вересні 2019 року письменницький марафон на підтримку українських в’язнів Кремля «Листи з-за ґрат» пройшов у Львові. Тоді в ньому взяв участь колишній політв’язень Олег Сенцов.

У російському ув’язненні, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, перебувають від 113 до 115 осіб. У списку «Кримськотатарського ресурсного центру» вказують про 86 кримських політв’язнів. Такі ж цифри – у «Кримської правозахисної групи».