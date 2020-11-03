Зеленський попросив МКЧХ допомогти отримати списки для обміну «всіх на всіх»

Президент України Володимир Зеленський попросив Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти отримати списки від контрольованих Росією сил для обмін «всіх на всіх».
Президент МКЧХ Петер Маурер під час зустрічі із Зеленським запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.
Офіс президента України передає, що сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Маурер заявив, що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу, це матиме вплив на багато років уперед.
Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок обговорили в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.
- Служба безпеки України повідомляла Радіо Свобода, що станом на 14 серпня контрольовані Росією сили незаконно утримують на Донбасі 235 людей.
- Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.
- На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну у форматі «100 на 100». Єрмак висловив сподівання, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не навів.
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