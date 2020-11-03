Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
03 листопада 2020, Київ 18:31
Новини | Політика

Зеленський попросив МКЧХ допомогти отримати списки для обміну «всіх на всіх»

Зеленський попросив Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти отримати списки від контрольованих Росією сил для обмін «всіх на всіх». Президент МКЧХ запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для організації

Президент України Володимир Зеленський попросив Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти отримати списки від контрольованих Росією сил для обмін «всіх на всіх».

Президент МКЧХ Петер Маурер під час зустрічі із Зеленським запевнив, що на сьогодні ці питання є пріоритетними для організації, яку він очолює.

Офіс президента України передає, що сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Маурер заявив, що Україна – одна з найбільш замінованих територій світу, це матиме вплив на багато років уперед.

Зеленський повідомив, що підготовку до початку розмінування 19 погоджених ділянок обговорили в межах Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG