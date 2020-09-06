«Про обмін не питає, вже змирився»: адвокат відвідав севастопольця Дудку в ув’язненні

Засудженого у «справі українських диверсантів» севастопольця Володимира Дудку, який перебуває в російському ув’язненні, продовжують турбувати хронічні хвороби, про обмін він більше не згадує. Про це повідомив його син Ілля з посиланням на адвоката, який відвідав ув’язненого Дудку.

«Тато передає всім привіт, дякує за листи – це велика підтримка. Зі здоров’ям все як і раніше – хронічні хвороби не дають спокою. В принципі, більше нічого нового. Як каже тато – день бабака. Про обмін він у адвоката навіть не питав, сказав, що вже змирився з тим, що буде сидіти. Ось і все», – написав син Ілля у фейсбуці.

Володимир Дудка на даний час лежить у медичному блоці, де його лікують від корости. У севастопольця, який відбуває покарання в колонії Ставропольського краю Росії, діагностували коросту і виразку дванадцятипалої кишки.

Наприкінці січня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Дудка скаржиться на погіршення стану здоров’я.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав засуджених у Севастополі у «справі «українських диверсантів» Олексія Бессарабова і Володимира Дудку політичними в’язнями.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в «підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці. Суд також призначив кожному штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок. Захист Дудки подав касаційну скаргу на вирок.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.

На початку серпня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну в форматі «100 на 100». Єрмак висловив надію, що обмін відбудеться «скоро», але точної дати не назвав.

За його словами, президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар з анексованого Криму.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у серпні повідомила, що Росія утримує з політичних мотивів 133 громадян України, у тому числі 97 кримських татар, За її словами, 112 людей незаконно утримують на території Росії й окупованого Криму, решта обмежені в пересуванні та перебувають за місцем свого проживання.