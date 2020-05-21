Політв’язня Дудку перемістили з медчастини до колонії, незважаючи на нестабільний стан – Денісова

Українського політв’язня Володимира Дудку перемістили з медичної частини до виправної колонії, хоч його стан здоров’я лишається нестабільним. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

«Володимир продовжує скаржитись на сильні головні болі, підвищений тиск, біль у шлунку, та висипи по всьому тілу. У колонії, де незаконно утримується українець, відсутні будь-які препарати для його лікування. Рідним Володимира досі не повідомили рекомендації лікаря та встановлений діагноз, щоб передати необхідні медикаменти. Володимир Дудка перебуває в групі ризику щодо захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, а відтак його переведення до бараків наражає на небезпеку життя громадянина України», – наголосила Денісова.

Вона звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з проханням повідомити рідним Дудки його діагноз та сприяти наданню йому медичних послуг.

«Також вимагаю надати якісну лікарську допомогу українському політв'язню, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федеральним законом РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», – заявила омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що Володимир Дудка лежить у медичному блоці, де його лікують від корости. У севастопольця, який відбуває покарання в колонії у Ставропольському краї в Росії, діагностували коросту і виразку дванадцятипалої кишки.

Наприкінці січня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Володимир Дудка скаржиться на значне погіршення стану здоров’я. У зв’язку з цим вона звернулася до її російської колеги Тетяни Москалькової.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова й Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох громадян України звинуватили в «підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі. Суд також призначив їм штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок. Захист Дудки подав касаційну скаргу на вирок.

Штиблікова той же суд засудив у листопаді 2017 року до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.