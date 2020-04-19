Засуджений у «справі «українських диверсантів» Дудка вірить, що Україна звільнить його» – подруга

Засуджений російською владою у «справі «українських диверсантів» севастополець Володимир Дудка вірить, що «Україна звільнить його» – Про це в інтерв’ю Крим.Реалії розповіла близька подруга Дудки Марина Колдіна.

«Надія на українську владу залишилася зовсім маленька, але поки ще є. Я знаю, що Володимир вірить у державу Україна і в те, що вона його все-таки поверне на батьківщину», – сказала вона.

За словами Колдіної, український омбудсмен Людмила Денісова говорила, що Дудка перебуває «у всіх списках на обмін».

«Коли Володю відправили в «лікарню», я того дня була на зустрічі з Людмилою Денісовою. Ми з нею спілкувалися приблизно сорок хвилин. Для мене це було дивно, що ми особисто говорили стільки часу. Вона мене переконала, що в усіх списках на обмін Володимир є, що робота відбувається, що через пертурбації у «верхівці» процес прискориться, і до кінця березня обмін відбудеться. Березень пройшов. Обіцянки залишилися обіцянками», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що Володимир Дудка лежить у медичному блоці, де його лікують від корости. У севастопольця, який відбуває покарання в колонії у Ставропольському краї в Росії, діагностували коросту і виразку дванадцятипалої кишки.

Наприкінці січня український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що Володимир Дудка скаржиться на значне погіршення стану здоров’я. У зв’язку з цим вона звернулася до її російської колеги Тетяни Москалькової.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова й Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох громадян України звинуватили в «підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі. Суд також призначив їм штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок. Захист Дудки подав касаційну скаргу на вирок.

Штиблікова той же суд засудив у листопаді 2017 року до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.