На акції в Києві привітали з 55-річчям фігуранта справи «українських диверсантів» Дудку

У Києві на майдані Незалежності 30 вересня відбулася акція на честь дня народження фігуранта справи «українських диверсантів» Володимира Дудки, в рамках якої активісти й родичі привітали його з 55-річчям.

Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, в акції взяли участь близько 50 людей, серед яких колишні політв’язні Євген Панов, Ісмаїл Рамазанов й Ігор Мовенко.

«Сьогодні ми зібралися з хорошої нагоди: привітати Володю з ювілеєм. Але це ще й привід нагадати про 113 українців, які досі перебувають у тюрмах Росії, а також про наших полонених на Донбасі. Тільки спільними зусиллями ми зможемо зменшити список Олега Сенцова, щоб такі люди, як Володимир Дудка, Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков, Олексій Стогній, і багато, багато інших опинилися тут, в Україні, на свободі», – заявив друг Володимира Дудки Павло Лакійчук.

Учасники акції тримали в руках надувні кулі й паперові кораблики з підписом #FreeDudka. Кожен із них брав у руки мікрофон і висловлював свої побажання Володимиру Дудці в честь дня народження.

Крім того, кримськотатарський активіст, колишній в’язень Кремля Ісмаїл Рамазанов закликав присутніх писати листи ув’язненим, пояснивши, що «це як ковток свіжого повітря (у в’язниці – ред.)».

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки. У Міноборони України відкинули ці заяви російських спецслужб.

У квітні цього року підконтрольний Росії суд у Криму засудив Володимира Дудку й Олексія Бессарабова до 14 років в’язниці.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Дмитра Штиблікова до п’яти років колонії суворого режиму. Штибліков перед цим пішов на угоду зі слідством і визнав провину.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з вироками.