«Це квиток в один кінець»: вирок фігурантам «справи «українських диверсантів» у Криму

Четвертого квітня підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд виніс вирок фігурантам «справи «українських диверсантів». Обидва фігуранти ‒ Володимир Дудка та Олексій Бессарабов ‒ отримали по 14 років тюремного ув'язнення. Суд також призначив кожному штраф: Дудці ‒ у розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову ‒ в розмірі 300 тисяч рублів.

Колишні співробітники кримського аналітичного центру «Номос» Дмитро Штибліков та Олексій Бессарабов були затримані в Севастополі у листопаді 2016 року разом із Володимиром Дудкою за звинуваченням у підготовці диверсій на замовлення української розвідки. Штибліков дав свідчення й був засуджений на 5 років, а Бессарабов і Дудка не визнали провини. Служба безпеки України спростовує будь-яку свою причетність до них.

Журналіст Тарас Ібрагімов не сумнівався, що вирок підконтрольного Кремлю севастопольського суду буде обвинувальним.

‒ Коли прокурор попросив для Володимира Дудки 15 років і для Олексія Бессарабова ‒ 14 років 10 місяців, я думав, що, можливо, суд скине їм по 2-3 роки. Але те, що вирок буде обвинувальним, ніяких сумнівів не виникало. Є ще так звана сімферопольська справа, де Андрію Захтею та Євгену Панову винесли м'якші вироки. На жаль, потрібно визнати, що ФСБ і суд перемогли, тому що ось же, «диверсанти» є, вони засуджені ‒ хтось із них визнав свою провину, що для слідства вкрай важливо. Взагалі, ця справа покрита такою пеленою таємниці. Після першого засідання по суті у Севастополі один із родичів розповів мені, що Олексій Бессарабов, коли у нього провели обшук в листопаді 2016 року, залишив у себе на столі записку: «Володимир ні в чому не винний». Тому рідні наполягають, що Дудка не має ніякого відношення до цієї справи.

Адвокат Володимира Дудки Сергій Легостов має намір оскаржити вирок у десятиденний термін і вказує на те, що саме обвинувачення визнало фальсифікацію матеріалів справи.

Це найбільш суворий вирок у «диверсійних справах» у Криму

‒ Дудка був не просто військовим ‒ він ще служив у радіорозвідці на кораблі, звільнився 2010 року. Надалі він служив у МНС України й потім у МНС Росії. Він був дуже зручним для того обвинувачення, яке йому висунули. Це найбільш суворий вирок у «диверсійних справах» у Криму. Може бути, мета ‒ приховати недоліки, фальсифікацію слідства, може, залякати й засуджених, і їхніх родичів, і інших. 14 років ‒ надмірне покарання. Вони, звичайно, іншого й не чекали. У своїх виступах вони подякували всім, хто їх підтримував і підтримує в Україні, і сказали, що не винні. Окрім того, суд виніс окрему ухвалу про порушення при провадженні дізнання та слідства, адресовану прокуратурі Севастополя й начальнику Управління ФСБ у Криму. Фактично частину матеріалів справи обвинувачення визнали сфальсифікованими. Захист із цим солідарний.

Син Володимира Дудки Ілля Дудка здивований суворості вироку й нагадує про проблеми батька зі здоров'ям.

З огляду на вік батька, якщо не буде обміну, то це квиток в один кінець

‒ З огляду на вік батька, якщо не буде обміну, то це квиток в один кінець. На умови утримання скарг немає, тільки медицина. Ліки у нас беруть для батька без проблем, але це ліки за старими призначеннями, тобто ними ще до затримання батько лікувався. Після татового обстеження в лікарні нових призначень у нас немає, відповідно, ми тільки глушимо симптоми. У нього в СІЗО тиск високо почав підніматися ‒ 150 на 90 десь, плюс він виразку шлунка переніс, за чоловічою лінією теж болить. У нас було побачення позаминулого тижня ‒ говорили про здоров'я, батько до етапу почав готуватися. Якщо суд дасть добро, я в першій половині наступного тижня знову поїду на побачення.

ДОВІДКА: 9 листопад 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова та Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму й до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів, його визнали винним у підготовці диверсії, здійсненої організованою групою, а також у декількох епізодах виготовлення, зберігання та перевезення боєприпасів.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.

(Текст підготував Владислав Ленцев)